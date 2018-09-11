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Bataklığa saplandı, suya gömülürken AFAD kurtardı

Bursa’da baraja giren bir vatandaş bataklığa saplandı.

Bursa'da baraja giren bir vatandaş bataklığa saplandı. Bataklığın içine çektiği vatandaş, ekiplerin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı'na giren Ahmet Kaya (73) bataklığa saptandı. Uzun süre saplandığı bataklıktan kurtulmaya çalışan vatandaş dibe doğru batmaya başladı. Barajda suyun içinde bir vatandaşın çırpındığını gören vatandaşlar hemen kurtarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından bataklığa boğulmak üzere olan vatandaşı kurtardı. Soğuktan üşüyen yaşlı vatandaş kurtarıldıktan sonra hemen alüminyum folyoyla sarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu bildirildi.


Jandarmanın olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

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