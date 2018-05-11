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11 Mayıs 2018 10:41

Batalla Bursaspor’dan ayrılıyor

Bursaspor’un başarılı 10 numarası Pablo Martin Batalla son sözünü Başkan Ali Ay’a söyledi.

Batalla Bursaspor’dan ayrılıyor

11 Mayıs 2018 10:41

Başkan Ay’ın kalması için son kez görüştüğü Batalla, futbola birlikte başladığı çocukluk arkadaşlarıyla 1 sezon daha oynama hayalini gerçekleştirmek için Arjantin’e dönmek istediğini belirtti.


Bursaspor camiasında Batalla şoku yaşanıyor. Uzun süredir Bursaspor’dan ayrılması gündemde olan başarılı futbolcunun kendisini ikna etmek için uzun süredir çaba sarfeden Bursaspor Başkanı Ali Ay ile yaptığı son görüşmenin detayları ortaya çıktı.


Sezon ortasında kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildiren Arjantinli futbolcuyu uzun süredir ikna etmek isteyen Başkan Ali Ay geçtiğimiz gün kendisiyle son kez biraraya gelerek ayrılık konusunu sonkez konuşmak istediğini belirtti. Batalla’da bu görüşmeye olumlu yaklaşınca Başkan ve Batalla Özlüce’de buluştu. Duygusal anların yaşandığı görüşmede Başkan Ali Ay Batalla’ya "Önümüzdeki sezonda seni takımda görmek isitiyoruz" dedi. Batalla’nın cevabı ise çok net oldu.


"Ülkeme dönmek ve futbola birlikte başladığım arkadaşlarımda bir sezon daha oynayıp sonrada futbolu bırakmak istiyorum" diyen Batalla tüm ısrarlara rağmen geri adım atmayınca, kendisini tebrik eden Başkan Ay, Bursaspor’un kendisinden her zaman faydalanmak istediğini, Arjantin’le Bursa arasında köprü vazifesi yapıp yeni Batalla’ları Bursaspor’a kazandırmasını istedi.


Ay sözleşmesini uzatmayan Batalla’ya Bursa’da güzel bir jübile teklifinde de bulundu. Ancak buna da sıcak bakmayan Batalla futbolu henüz bırakmadığını, 1 sene daha ülkesinde futbol oynayacağını belirterek, " Evet belki buradan daha az para kazanacağım ama ülkemde çocukluğuma döneceğim. Jübile teklifiniz için teşekkür ederim. Futbolu bırakınca buraya Arjantin’de top oynadığım arkadaşlarımla gelip bir maç yapabiliriz. Eğer Mustafa Hocam isterse ligin son haftasında Gençlerbirliği’ne karşı da forma giyebilirim" dedi.


Bu görüşmenin ardından Batalla’dan ümidi kesen yönetim gelecek sezonda onun yerini doldurabilecek orta saha arayışına başladı.




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