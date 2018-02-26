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26 Şubat 2018 15:01

Batçıkta yan yattan kamyonda can pazarı

Bursa’da başka bir araç tarafından sıkıştırılan kamyon bariyerlere çarparak yan yattı.

Batçıkta yan yattan kamyonda can pazarı

26 Şubat 2018 15:01

Kazada kabin içerisine sıkışan sürücü, Yıldırım Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Polis Okulu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, 16 ARY 18 plakalı kamyon bir başka araç tarafından sıkıştırıldı. Kamyonun sürücüsü batçık çıkışında kendisini sıkıştıran araca çarpmamak için bariyerlere çarptı ve yan yattı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabininde sıkışan sürücü başından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yıldırım Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.




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