Batı Trakyalı gençler arı gibi çalışıyor

BTTDD Bursa Şubesi'nin Gençlik ve Kadın Kolları'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Köseahmet'in öncülüğünde önemli projelere imza atan gençler, derneğin organizasyonlarında da yönetime büyük katkı sağlıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Batı Trakyalı Türk gençliğini başarı ile temsil eden BTTDD Bursa Şubesi Gençlik Kolları üyeleri, geçtiğimiz günlerde dernekte bir araya gelerek, önümüzdeki süreçle ilgili planlama yaptı. Yeni katılımların dikkat çektiği toplantının hemen ardından BTTDD Bursa Şubesi eski başkanlarından olan ve bir dönem milletvekilliği de yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın Bursa'ya kazandırdığı 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni gezen Gençlik Kolları, aynı hafta içinde güzel bir organizasyona daha imza attı.

Batı Trakyalı gençler, 'Tarihi Merinos Tren İstasyonu Sosyal Tesisleri'ndeki kahvaltıda buluşarak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kahvaltıda BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Uzm. Dr. Ali Eminlatif, gençlere seslendi ve kendilerinden beklentilerini dile getirdi. Eminlatif, Bursa'da yaşayan Batı Trakyalı gençleri 'Milli Dava'ya sahip çıkmaya davet ederken, Dernek olarak kendilerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını da vurguladı. Bu arada, kahvaltıda BTTDD Bursa Şubesi Gençlik ve Kadın Kolları'ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Köseahmet'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.