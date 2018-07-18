Batı Trakyalılar’ı panayır heyecanı sardı

Batı Trakyalılar Panayırı ve 13. Uluslararası Balkan Yağlı Güreş Şampiyonası’ 22 Temmuz Pazar günü Gündoğdu Mesire Alanı’nda gerçekleştirilecek. Farklı ülkelerden ünlü pehlivanların er meydanına çıkacağı organizasyonda, Batı Trakya’daki Seçek ve Alantepe Yağlı Güreş Şampiyonalarının son başpehlivanı Niyazi İbiş de ter dökecek. Geçen yıl 10 bin civarında kişinin katıldığı panayır, saat 10.30’da başlayacak.

"Bursalılar’ı bekliyoruz"

Yeşillikler içinde kurulan panayır alanında katılımcılar bir yandan pehlivanların kıyasıya mücadelesini izlerken, diğer yandan kendilerine ikram edilecek yöresel lezzetlerin tadına bakacak. BTTDD Bursa Şubesi Başkanı Uzm. Dr. Ali Eminlatif, Batı Trakyalılar Panayırı’nın derneğin en önemli organizasyonlarından biri olduğunu belirterek, ’’Gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı etkinlikte katılımcılar güzel bir hafta sonu geçirebilirler. Yöresel lezzetlerden oluşan ikramlarımız olacak, ayrıca halk oyunları ekipleri ve mehter takımı sahne alacak. Bütün hemşehrilerimizi etkinliğimize bekliyoruz’’ dedi. Panayır Ağası Ahmet Mehmet Yuvacı da, Kırkpınar’ın ardından er meydanının Bursa’da kurulacağına dikkat çekerek, ’’Güreşseverleri pazar günü Gündoğdu Mesire Alını’na bekliyoruz. Milli davamızın önemli bir ayağı olan etkinliğimizde katılımcıları en iyi şekilde ağırlamak için her türlü hazırlığı yaptık. Bütün hemşehrimiz davetlidir’’ diye konuştu.