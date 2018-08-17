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17 Ağustos 2018 00:11

Bayan sürücüden örnek davranış

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çarptığı motosiklet sürücüsünün yaralanmasına sebep olan bayan otomobil sürücüsü yaralı sürücüye ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Bayan sürücüden örnek davranış

17 Ağustos 2018 00:11


Edinilen bilgiye göre, kaza Milli İrade Meydanı’nda meydana geldi. Ercan B. idaresindeki 16 ABP 213 plakalı motosiklet ile Nurhan Ç. yönetimindeki 16 KFT 49 plakalı otomobil kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü başından yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri gelene kadar otomobil sürücüsü Nurhan Ç. yaptı. Eline aldığı bez parçasıyla motosiklet sürücünün başına tampon yapan bayan sürücü sağlık ekipleri gelene kadar yaralının yanından bir saniye bile ayrılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan Ercan B.’yi ambulansla hastane kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.




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