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18 Ağustos 2018 09:38

Bayram mezarda ya da hastanede son bulmasın

Kurban Bayramı öncesi sürücüleri uyaran uzmanlar, trafik kurallarına uymanın ve bilinçli ilk yardımın hayat kurtardığını söyledi.

Bayram mezarda ya da hastanede son bulmasın

18 Ağustos 2018 09:38


Trafik kazalarında her yıl 4 bin kişinin öldüğünü, 40 bin kişinin sakat kaldığını belirten Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, “Yapılan araştırmalara göre, meydana gelen trafik kazalarının büyük bölümü uzun tatil sürecine sahip olan bayramlarda meydana gelmektedir. Türkiye’de yılda 4 bin kişi trafik kazasında ölmektedir. Bu kazalarda 40 bin kişi ise ömür boyu sakat kalmaktadır. En fazla engellilik oluşturan kafa travmalarıdır. Kafa travmalarında beyinde ciddi bir beyin kanaması meydana geldiyse, her iki kolda ve bacakta güçsüzlük, yutma, hafıza ve bilinç kaybı ile karşımıza çıkmaktadır. Beyin hasarları haricinde trafik kazalarında omurilik hasarlarıyla da karşılaşıyoruz. Türkiye’deki omurilik felçli hastaların yüzde 50’si trafik kazası mağdurudur. Kazalar yüzünden iş gücü kaybı ve sakatlıklar ortaya çıkıyor” dedi.


Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, “Kişiye yönelik tedavi yöntemleri bu manada çok önemlidir. Önemli olan kazalar sonrasında yapılan ilk müdahaledir. Bu yüzden bilinçli ilk yardım hayati önem taşımaktadır. Kazazedeyi kurtarırken, omurilik ve boynu çok önemlidir. Kazazede, bulunduğu bölgeden kurtarılması gerekiyorsa, 4 veya 6 kişiyle olabildiğince sabit bir şekilde çıkartılmalıdır. 112 Acil Servis ekipleri gelene kadar güvenliğinin sağlanması ve solunum yolunun açık tutulması gerekmektedir. Bükülme, çekiştirme ve sıkıştırma yapılmamalıdır. Yapılan araştırmalara göre, meydana gelen kazaların sebepleri ise aşırı hız, alkollü, uykusuz, hatalı sollama ve dikkatsiz hareket etmekten kaynaklanmaktadır. Yola çıkacak kişilere, trafik kurallarına uymalarını ve hata yapmamalarını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bunlara dikkat edildiğinde kazaların önüne biraz olsun geçileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.




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