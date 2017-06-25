Bayram namazında camiler doldu vatandaş sokağa taştı

Binlerce kişi camilere akın etti. Camilerde yer kalmayınca halk sokağa taştı. İHA ekibi bayram namazında dolup taşan camileri havadan görüntüledi. Ulucami, Emirsultan, Yıldırım, Hüdavendigar ve Mihraplı, Raca gibi büyük camiler sabah namazıyla birlikte dolmaya başladı. Saatler 06.21’i gösterdiğinde bayram namazı eda edildi. Cami imamları bayram namazını kıldırıp hutbeyi okudu ve dua yaptırdı.

Oruç tutmanın önemine dikkat çekildi. Dargın ve küs olanları bayram gününde barışması gerektiğine değinilirken, hastaların ziyaret edilmesi söylendi. Bayram namazını Ulucami’de kılmak isteyen Bursalılar ise adeta şehir merkezine akın etti. Atatürk Caddesi’nde trafik camiye gelen vatandaşların araçları nedeniyle kapanma noktasına geldi.Trafik namaz boyunca tek şeritten verildi. Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesindeki Raca Camii’nde kalabalık nedeniyle yer kalmayınca vatandaşlar dışarıya taştı. Dışarı taşan kalabalık ve bayram namazı İHA ekibi tarafından drone kamera ile görüntülendi.