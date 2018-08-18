Bayram önces yolcu otobüslerine şok denetim

Kurban bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek için gece gündüz mesai harcayarak çalışan polis ekipleri bunun için bir dizi önlemler alıyor. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Bursa Şehirlerarası otobüs terminalinden çıkan otobüsleri durdurup otobüsdeki yolculara emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarılarda bulunarak emniyet kemeri takmanın önemini anlatan broşürler dağıttı. Polis ekipleri yolculara otobüs şoförünün kural ihlali yaptığını gördükleri sırada 155 polis hattını aramaları konusunda bilgilendirdi. Bayram boyunca denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri bayramda kazaları en aza indirmeyi hedefliyor. Otobüsle bayram tatili için memleketlerine giden yolcular ise kemerlerimizi takmamıştık. Polisin uyarısı sonrası kemerlerimiz taktık, uygulama çok yerinde şoförler kurallara uymadığında polisi bilgilendireceğiz” dedi.