Bayram öncesi indirimli kıyafet çılgınlığı...

Seçkin markaların ürünlerine yüzde 70’e varan indirimle sahip olmak isteyen Bursalılar Merinos’taki festival alanına akın etti.

Merinos Fuar alanında yüzlerce seçkin markanın yer aldığı alışveriş festivalinde eşarptan feraceye, etekten gelinliğe, makyaj malzemelerinden ev gereçlerine kadar binlerce ürün yer aldı. Pazar günü saat 01.00’e kadar sürecek olan festivali ilk günde 25 bin kişi ziyaret etti. Festivali 150 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Festivale gösterilen yoğun ilgiden memnun olduklarını dile getiren Nunfest Sahibi Hülya Özdemir, "Şu anda 11’incisini düzenlediğimiz festivalin son gününe kadar 150 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Alanda şu anda dünyaca ünlü yüzlerce firma yer alıyor. Festivale Bursa dışından da farklı illerden de kadın ziyaretçilerimiz geliyor. Kadınlar bu festivalde tepeden tırnağa 100 liraya da 2 bin liraya da giyinebilirler. Burada gelenler kaliteyi ucuza buluyorlar” dedi.

Festivali ziyaret eden ziyaretçiler ise “Burada Türkiye’nin her yerinden gelen markaları bulmak mümkün, burada kaliteyi ucuza bulabiliyoruz. Elbiseler çok kaliteli ve fiyatları uygun” şeklinde konuştu.

Festivalin Organizatörü Sinan Özdemir, “Buraya çevre illerden olmak üzere ilk günde 25 bin kişi ziyaret etti. Burada seçkin markaları uygun fiyata bulmak mümkün festivali 150 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.