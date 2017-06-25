Bayram şekeri yerine ipek kozası dağıttılar

Köylü kadınlar el öpmeye gelen çocuklara da şekerle birlikte ipek kozası hediye etti.

İhsaniye Mahallesi’nde evlerinin bahçesinde ipek kozası ayıklayan köylü kadınlar, eve bayram ziyareti için gelen misafirlerini de ağırlamaktan geri kalmadı. Köylü kadınlar el öpmeye gelen çocuklara da şekerle birlikte ipek kozası hediye etti.

300 kilo rekolte beklenen köyde evlerinin bahçesinde ipek kozası ayıklayan köylüler, 40 günde 20 bin lira gelir elde edecek. Hasadı yapılan kozalar, Bursa Koza Birlik’ten gelecek olan yetkililere teslim edilecek. Köyde ikamet eden 5 hanedeki kadınlar, damızlık ipek böcekçiliği üretimi yapıp, hasadını da kendi elleri ile yapıyorlar. 100 yılı aşkındır süren geleneği devam ettiren kadınlar, üretimin git gide azaldığını söylediler. 75 yaşındaki Emine Buran, “45 yıldan bu yana koza üretimi yapıyorum. Önceden ilaç yoktu daha güzel üretim yapılırdı. Şimdi ilaç kullanımı ile beraber sıkıntı yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda 10 hane koza üretimi yapardı. Şimdi ise 5 hane kaldı. 45 günde koza üretimi yapıyoruz. Satışını yapıyoruz. İlk defa hasat bayrama denk geldi. Mecburen hasat yapmak zorundayız. Bayramı evimizde geçirirken hemde hasat yapıyoruz. Torunlarımız geliyor el öpmeye onlara şeker yerine koza veriyoruz" dedi.

Koza üreticisi Ahmet Aygün ise, “Ben kendimi bildim bileli üretim yapıyoruz. İlk defa hasat bayrama denk geldi. Kozanın zamanı geldiği zaman hasadı beklenmez. Bu nedenle öğlene kadar bayramlaştık öğleden sonra da hasat yapıyoruz. Asıl bayram ürünlerimizi teslim ettikten sonra olacak” dedi.

İhsaniye Mahallesi Muhtarı Hayati Çiçek de, “Bu sene hasat biraz sancılı geçti. Aşırı yağışların olması üreticiyi zorladı. Ürünlerimiz yağışlara rağmen kaliteli oldu. Önceki yıllarda 10 civarında üretici vardı. Bu sene 5 haneye düştü. Her yıl düşme aşamasında. İşte burada Büyükşehir Belediyesi ve Koza Birlik’e büyük iş düşüyor” dedi.

Bu yıl koza festivali yapacaklarını aktaran Çiçek, “Büyükşehir belediyemiz söz verdi, festival olacak. İnşallah festival gerçekleşir. Önemli olan üreticimizi motive etmek. İpek böceği İnegöl’ün Bursa’nın gözbebeği. Geçen yıl 500 kilo üretim yapılıyordu, bu sene ise 300 kilo rekolte bekliyoruz. Yaklaşık kazanç ise 20 bin lira civarında" diye konuştu.