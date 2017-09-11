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11 Eylül 2017 17:50

Bayram tatili üreticiye zehir oldu

Mudanya Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Fazlı Aydoğan, bayram tatilinin incir üreticisine zehir olduğunu söyledi.

Bayram tatili üreticiye zehir oldu

11 Eylül 2017 17:50


Fazlı Aydoğan, 2006 yılında resmen kurulan Meyve Üreticileri Birliği’nin o yıllardan bu yana çiftçinin mahsulüne pazar bulmak, kaliteli ürünler yetiştirilmesini sağlamak için çalıştığını ifade etti. 5200 sayılı yasa ile kurulan üretici birliklerine, yasa ile belirlenen bir gelir sağlanmadığına işaret eden Aydoğan, “ Ziraat odaları çiftçi belgesi verirken, müstahsilden kanunla belirlenmiş bir bedel alır. Birliklerin bu gibi gelirleri yoktur. Yönetim kurulumuzla birlikte doğruları söylemekten asla vazgeçmeyeceğiz. Şov yapmak yerine hizmet vermeye çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi yöremizde yetiştirilen en nadide meyvelerden biri olan siyah inciri maalesef yeterince ihraç edemiyoruz. İhraç etmekten önce dalından koparıp muhafaza edemiyoruz. Geçen yıl bereketli bir hasat yaşayan üreticimiz malını satamamaktan dolayı mağdur olmuştu. Bu yıl çok daha bereketli bir hasat dönemi yaşıyoruz. Durum aynı. Değişen bir şey yok. Yıllardır bu böyle. Hatta öyle ki artık hasat dönemlerinde, gazeteler 2013 yılı siyah incir haberlerini kopyala yapıştırla servis eder hale geldiler” dedi.


Bayram tatili üreticiye zehir oldu


Uzatılan kurban bayramı tatili sebebi yle güneydeki turizmciler para kazanırken siyah incir üreticisinin kan ağladığını söyleyen Birlik Başkanı Fazlı Aydoğan, “Çünkü ürün tatil sebebiyle ihraç edilemedi. Soğuk hava depoları dolu olduğundan çiftçi mahsulünü koyacak yer bulamadı. Sonuçta incir ziyan oldu gitti. Geçen yıl sadece Mudanya’da dona rağmen mahsuldar olan 33 bin incir ağacımızdan 1320 ton mahsul alındı. Ağaç başına 40 kilo. Bu yıl ise 3 bin mahsuldar incir ağacımız kurumasına rağmen, 30 bin incirden toplam 1800 ton rekolte bekleniyor. Ağaç başına 60 kilo. Bazı ağaçlarımız 200 kilo incir verirken, bazı ağaçlarımız 10 kilo siyah incir vermektedir” diye konuştu.




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