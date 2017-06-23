Bayram tatiline çıkacaklar dikkat

Hüseyin Çelen, Ramazan Bayramı’nda seyahate çıkacaklar için sağlıklı yolculuğun önemli noktalarını sıraladı.

Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte tatil hazırlıkları da başladı. Birçok vatandaş bayramda sevdikleriyle görüşebilmek ya da bayram tatilini tatil beldelerinde değerlendirebilmek için hazırlıklarını tamamladı. Tatilde uzun yolculuklarda insanı zorlayan durumların oluşabileceğine dikkat çeken Çelen, kişinin genel sağlık durumuyla yakından ilişkili olmakla birlikte, hiçbir sağlık sorunu olmayanlarda bile yolculuk süresinin uzamasına paralel sorunlarla karşılaşılabileceğini söyledi. Dr. Çelen, sözlerine şöyle devam etti:

“Yolculukta problemlerin ilk kaynağı uzun oturma süresi ve uygun olmayan oturma şekli ve oturma tertibatıyla ilişkilidir. Genel olarak 45 dakikadan uzun oturma süreleri omurga ağrısını artırmaya başlar. Bel ve kalça bölgeleri sürekli sabit yük altında kalmaya ve vücut ağırlık merkezinin yer değiştirmemesine bağlı ağrılara maruz kalır. Diz ve boyun bölgelerinde de kas yorgunluğu ve dolaşım sisteminde kan akım problemleri nedeniyle ağrı hissedilir. Araç kullanan kişilerde ek olarak omuz ve kol eklemlerinde de ağrı oluşur. Dolaşım sistemi de kasların baskı yapıcı etkisinde azalmaya ve kişi susuz kalırsa ortaya çıkacak zorlanmaya bağlı problemlere yol açabilir. Bacaklarda, özellikle de ayak bilek çevresinde şişmeler, varislerde belirginleşme ve nadiren damar tıkanmaları görülebilir. Periferik sinir sisteminde dolaşım zayıflamasına ve basınca maruz kalmaya bağlı vücudun birçok bölgesinde geçici uyuşmalar görülür. Bu problemlerin oluşmasında aracın koltuğunun alçak olup olmaması, kişinin boyuna uygunluğu, bel ve boyun desteğinin varlığı önemlidir.”

Dr. Çelen tatil yolculuğu öncesi uykunun mutlaka alınması gerektiğini belirterek, "Uzun yolculuklar boyunca özellikle de yolculuk sonuna doğru bilinçte dalgalanma yapan uyku problemleri ciddi kazalara neden olabilir. Yolculuğa uygun, rahat giyinilmesi tavsiye edilir. Çok dar, terletici giysilerden uzak durulmalıdır" dedi.