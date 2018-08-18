Türkiye’nin en fazla göç alan şehirlerinin başında gelen Bursa’da çok sayıda farklı ilden gelen vatandaş ikamet ediyor. Hal böyle olunca bayram tatillerinde Bursa şehirlerarası otobüs terminalinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram tatilini memleketlerinde aile büyüklerinin elini öperek geçirmek isteyen vatandaşlar, Bursa şehirlerarası otobüs terminaline akın etti. Uçakla memleketlerine gitmek isteyenler uçak biletleri pahalı olduğu için çareyi otobüsle gitmekte buldu. Otobüs terminalinde büyük bir yoğunluk gözlendi. Bayram sebebiyle otobüslerde yer bulmakta zorluk çeken vatandaşlar otobüs biletlerini haftalar hatta aylar öncesinden aldı. Otobüs firmaları ise bayram yoğunluğunu karşılamak için ek seferler düzenledi.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıktıklarını ifade eden vatandaşlar, “Kurban bayramı memleketimizde geçirmek için yola çıkıyoruz. Uçak biletleri çok pahalı olduğu için biz de kara yolculuğunu tercih ettik. Biletlerimizi haftalar öncesinden ayırttık. İnşallah memleketimize sağ salim gidim döneriz” dedi.