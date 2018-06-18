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18 Haziran 2018 10:49

Bayram ziyareti dönüşünde kaza: 3 yaralı

Bursa’da Doğancı Barajı yakınlarında minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandıKaza, saat 23.

Bayram ziyareti dönüşünde kaza: 3 yaralı

18 Haziran 2018 10:49

Bursa’da Doğancı Barajı yakınlarında minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı


Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-Orhaneli karayolu Doğancı köyü girişinde meydana geldi. Büyükorhan’dan bayram tatilinden Bursa’ya dönen Celaleddin Acar(40) yönetimindeki 16 HK 199 plakalı otomobil, hatalı sollama yapan 16 CUH 07 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Celaleddin Acar(40) ve minibüste ismi belirlenemeyen 2 kişi yaralandı. Bayramın bitmesiyle oluşan yoğun trafiğe kaza da eklenince, dağ ilçelerini Bursa’ya bağlayan yolda uzun kuyruklar oluştu.


Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.




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