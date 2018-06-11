Bayram ziyaretine aç gitmeyin

Ramazan ayı boyunca değişen yeme şekline bağlı olarak, çoğu zaman vücut ağırlığında azalmalar ortaya çıktığını ve oruç döneminden sonra tekrar eski yeme şekline dönülmesiyle birlikte, verilen kilolar fazlasıyla geri alınabileceğini belirten VM Medical Park Bursa Hastanesi Diyetisyen Ezgi Dönmez, "Bayramda, fazla miktarda yağ, şeker ve un kullanılarak yapılan hamurlu şerbetli tatlılar, kızartmalar ve hamur işleri özellikle bel çevresinde genişlemeye sebep olur. Bel çevresinin yağlanması, insülin direnci, karaciğer yağlanması veya tansiyon gibi birçok metabolik hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Bayramda kilo kontrolü için en önemli nokta bayram ziyaretlerine aç gidilmemesidir. Gittiğiniz yerlerde ’Ben diyetteyim’ cümlesi kurmayın. Çünkü bu cümleden sonra emin olun ısrarlar artacak ve yemek zorunda kalacaksınız. Onun yerine ’Ben birazdan kendim alırım’ gibi bir cümleyi tercih edebilirsiniz. Böylelikle seçimi ve miktarı siz yapabilirsiniz" dedi.

Gün içerisinde yapılan ziyaretlerde ikramlar olacağından dolayı önlem olarak güne hafif bir kahvaltı ile başlanması gerektiğine değinen Ezgi Dönmez, "Öğlen yemeğini acıktığınızda yiyin. Hafif bir peynirli, etli veya tavuklu salata iyi bir tercih olabilir. Öğleden sonraki bayram ziyaretlerinde 3-4 dilim baklava, börekler ve kekler yerine seçeneğiniz varsa eğer küçük bir kase sütlü tatlı, 1 dilim börek veya 1 dilim kek tercih edebilirsiniz. Çünkü 1 dilim baklava 1 dilim ekmeğe, 1 dilim su böreği ise 4 dilim ekmek ve 1 yemek kaşığı yağa eşittir ve şekeri ve yağı çok yüksektir. Tüketilen tatlı miktarının günde 2 porsiyonu geçmemesine ve sağlıklı tercih olmasına dikkat etmelisiniz. Şeker hastaları, kalp hastaları, tansiyon hastaları bu tür yiyeceklerden uzak durmalıdır" diye konuştu.

Bayramda yüksek karbonhidratlı ve yağlı yiyeceklerin porsiyon kontrolü yapılmazsa tansiyon, şekerde yükselmeler, kalp ritminde bozulmalar ve bayılmalar yaşanabileceğini ifade eden Dönmez, "Tansiyon, şeker ve kalp hastalarının bayramda çok daha dikkat etmeleri gerekir. Yapılan ziyaretlerde gazlı içecekler, konsantre meyve suları veya şekerli limonatalar yerine su, şekersiz meyveli çaylar, taze sıkılmış meyve suları, ayran veya sade sodalar tercih edilmelidir. Gün içerisinde tüketilen ikramlıklardan sonra akşam yemeğini az ve hafif tutmak gerekir. 5-6 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği yanında cacık ve biraz meyve yeteli olacaktır. Bayramı spor için bir fırsat olarak görebiliriz. Güneşin çok etkili olmadığı sabahın erken saatlerinde veya akşamüstü en az 40 dakika kadar, hatta mümkünse 1 saat hareket etmeliyiz. Böylelikle yediklerimizi de dengeleyebiliriz" diye uyardı.