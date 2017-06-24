Bayramda aşırı tatlı ve şeker tüketimine dikkat

Özel Esentepe Hastanesi’nden Diyetisyen Seher Dallı, Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişilerin, günlük öğün sayısını azaltmalarından ve beslenme düzeninde meydana gelen değişiklikler nedeniyle de bayramda normal yeme düzenine geçtiklerinden dolayı, psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimine girdiğini söyledi.

Bayramda, şerbetli tatlılar yerine daha çok sütlü tatlıların veya meyvenin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Seher Dallı, “Çoğu kişi, Ramazan ayının bitmesi ile bayramda birdenbire aşırı yemek yemek, şeker, çikolata, ağır hamur işleri ve diğer tatlıları fazlaca tüketmektedir. Bu durum, sindirim sisteminde ve diğer organlarda çeşitli rahatsızlıklara yol açmaktadır. Ayrıca Ramazandaki uzun süreli açlık nedeniyle, metabolizma hızının yavaşlamasına bağlı olarak, daha hızlı kilo alınmaktadır. Bu dönemde, şerbetli tatlılar yerine daha çok sütlü tatlılar veya meyveli tatlıların tercih edilmesi, kilo kontrolünü kolaylaştıracaktır. Eğer şerbetli tatlılardan vazgeçemiyorsanız, günde 3 dilim şerbetli tatlıyı aşmamaya özen gösterin” dedi.

Misafirliğe gitmeden önce, tatlı tüketimi konusunda belli sınırlar konulması gerektiğini belirten Diyetisyen Dallı, "Bayramda ikram edilen şerbetli tatlıların yanında, meyve suyu veya asitli içecek tüketmek yerine ayran tüketimi, tatlılardan sonra az yağlı süt veya yoğurt tüketimi, kan şekerini dengelemede yardımcı olacaktır. Bu sayede, iştahı kontrol edebilmek daha kolay olacaktır. Maden suyu bir diğer tercih edilebilecek önemli bir içecek olabilir. Bayram süresince ve bayramdan sonra da sıvı alımı artırılmalı, günde yaklaşık 2 litre su içilmeli” diye konuştu.

Gün içerisinde iştah kontrolü yapabilmek için yumurta, peynir gibi protein gruplarının tam buğday, çavdar ekmeği gibi kaliteli karbonhidratlarla birlikte tüketilmesine özen gösterilmesi gerektiğini aktaran Dallı, akşam yemeğinin ise sebze, salata, yoğurt gibi besinler tercih edilerek hafifletilmesi gerektiğini kaydetti.

Fiziksel aktivitenin, fiziksel ve zihinsel açıdan sağlığı olumlu yönde etkilediğini sözlerine ekleyen Diyetisyen Seher Dallı, “Fiziksel aktiviteler, oruç tutma nedeniyle azalan metabolizma hızının artmasına imkân sağlamaktadır. Bu nedenle bayramda da hareket etmeyi unutmamalıyız. Akşam yemeğinden 1-2 saat sonra 30-40 dk. kadar yapacağınız yürüyüş, gün içerisinde almış olduğunuz kaloriyi dengelemeye yardımcı olacaktır. Eğer yürüyüş yapma şansınız yoksa kendinize hareket olanakları yaratabilirsiniz. Örneğin ziyaretlere yürüyerek gidebilir, asansör yerine merdiven kullanabilirsiniz. Şeker, kalp ve yüksek tansiyon hastaları ile kronik hastaların, sürdürdükleri diyete bayram süresince de özen göstermeleri gerekiyor” açıklamalarında bulundu.