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27 Haziran 2017 12:23

Bayramda çocuklar lunaparka akın etti

Ramazan Bayramı’nda harçlıklarını toplayan binlerce çocuk Bursa’da lunaparka akın etti.

Bayramda çocuklar lunaparka akın etti

27 Haziran 2017 12:23


Ramazan Bayramı boyunca bayram harçlıklarını alan çocuklar Bursa Kültürpark içinde bulunan lunaparkta gönüllerince eğlendi. Lunaparkların vazgeçilmezi olan çarpışan arabalar yoğun ilgi görürken, atlı karınca, dönme dolap, gondol da tercih edilen oyuncaklar arasında yer aldı. Sadece çocukların değil, heyecan arayan yetişkinlerinde oyuncaklara binerek eğlendiği gözlemlendi.


Lunaparka gelen çocuklar, Ramazan Bayramı dolayısıyla harçlık topladıkları ve burada gönüllerince eğlendiklerini söyledi. Ayrıca herhangi bir tatsızlık yaşanmaması adına Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri tüm gün lunaparkta vatandaşların güvenliğini sağladı.




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