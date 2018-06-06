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06 Haziran 2018 09:58

Bayramda yapılan 5 beslenme hatası

Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, Ramazan’da oruç tutanların beslenme düzeninde önemli değişiklikler yaşandığına dikkat çekerek Ramazan Bayramı’nda yapılan beslenme hataları hakkında bilgi verdi.

Bayramda yapılan 5 beslenme hatası

06 Haziran 2018 09:58


Uzun bir oruç dönemini takiben Ramazan Bayramı’nda birden bire aşırı besin tüketmenin pek çok hastalığa davetiye çıkaracağını ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Gönül Tuba Ciğerli, bedenin yeni beslenme düzenine daha rahat uyum sağlaması içinRamazan Bayramı’nda dikkatli beslenilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ciğerli, Ramazan Bayramı’nda en sık yapılan beslenme hatalarını sıralayarak tavsiyelerde bulundu.


İkramlara “Hayır” deyin


Ciğerli’nin tavsiyeleri şöyle: "Bayramda ikram edilen tatlıların glisemik indeksi yüksek olduğu için kan şekerini aniden yükseltip çok hızlı bir şekilde düşürür. Bu da ani acıkmalara sebep olur. İkramları geri çeviremiyorsanız tadımlık, en masum olanlarından örneğin; sütlü tatlılardan yana tercihinizi kullanabilirsiniz. Sahur alışkanlığınız devam ederek gece birşeyler tüketme isteğiniz hala oluşabilir. Bu sebeple gece yemelerinizi hayatınızdan yavaş yavaş çıkarmaya çalışın. Gece yemek yeme alışkanlıklarınızın devam etmesi, kilo artışına ve sindirim sisteminizde problemlere neden olabilir. Yatmadan 2,5-3 saat önce yemek tüketiminizi sonlandırmaya çalışın. Çay ve kahvenin içerdiği kafeinin fazla tüketimi vücudunuzda diüretik etki yapar, yani vücut sıvı kaybeder.Kafein alımı uykusuzluk ve kalp çarpıntısına sebep olacağından, tüketimine dikkat edilmelidir. Ayrıca bayram ziyaretlerinde ikram edilen çay ve kahveye eklenilen şeker ile tatlı tüketimi artar. Bayramda 2-3 fincan çay ve kahveyi geçmemeye özen gösteriniz. Ramazan boyunca öğün sayısı azaldığı için özellikle bayram kahvaltıları atlanabiliyor veya kahvaltılarda hamur işi, kızartma, börek gibi ağır yiyecekler bulunabiliyor. Kahvaltınızda yumurta, peynir, zeytin, tam tahıllı ekmekler, sebzelere yer vermeyi tercih ederek sağlıklı bir bayram sabahına başlamış olacaksınız. Ramazanda öğün sayısının azalması ve akşam saatlerinde besin tüketiminin daha fazla olması sebebi ile bayramda öğün atlamak yaygın bir alışkanlıktır. Yapılan en büyük yanlışların başında; ikram edilen böreklerin, tatlıların öğün olarak sayılması gelir. Fakat bu tür beslenme kişinin daha çabuk acıkmasına ve sindirim sisteminde rahatsızlıklara yol açar. Bayram kilolarına davetiye çıkarmamak için ziyarete gitmeden önce ana ve ara öğünlerinizi tamamlayın"




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