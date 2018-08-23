Bayramın bilançosunu bakan yardımcısı açıkladı

Ersoy, bayram tatiliyle birlikte şu ana kadar 100’e yakın vatandaşın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, kazaların çoğunun sürücülerin hatasından kaynaklandığı belirtti.

İçişleri Bakan yardımcılarından Mehmet Ersoy, İnegöl girişindeki polis uygulama noktasında mola verdi. Ersoy, burada şehirlerarası yolcu otobüsündeki yolcuların bayramını kutlayarak şeker ikram etti. Ersoy daha sonra İnegöl bölge trafik denetim amiri Gökhan Genç’ten ilçede meydana gelen kazalar hakkında bilgiler aldı. İnegöl’de bayram içerisinde meydana gelen kazalarda 1 kişi ölürken, 22 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Polis ve jandarma kıyafetlerinden memnun

Ersoy, bir süre uygulama noktasında dinledi. Daha sonra jandarma ve polis memurlarına kıyafetlerinden memnun olup, olmadığı sordu. Polis ve jandarma memnun olduklarını belirterek sadece verilen pantolonların yıkamadan sonra çabuk solduğunu söyledi. Bunun üzerine Ersoy, bunu daha yeni uygulamaya soktuklarını belirterek, gelen talep doğrultusunda gereğinin yapılacağını ifade etti.

"100’e yakın kişi hayatını kaybetti"

Açıklamalarda bulunan Ersoy, "İçişleri Bakanlığı olarak ülkemizde bayramın güzel geçmesi için hem güvenlik boyutuyla hem trafik boyutuyla her türlü terörün etkisiyle vereceği acıdan üzüntüden uzak bir şekilde geçirilmesi için çok yoğun tedbirler aldık. Bu tedbirleri hem bakanımız hemde bakan yardımcılarımız müteakip defalar açıkladılar. Bayram boyunca da hem güneydoğuda hem de ülkemizin değişik köşelerinde her noktalarda sahalardayız. Aldığımız tedbirlerin uygulamalarını görmeye arkadaşlarımızı yerlerinde ziyaret etmeye çalışıyoruz. Özellikle trafikte aldığımız tüm tedbirlere rağmen halen ciddi sayıda ölümlü trafik kazalarıyla karşı karşıyayız. Yollarımızda standartların bu kadar geliştiği araçlarımızdaki teknik ve standartların geliştiği bir dönemde yaşadığımız kazaların çoğu maalesef sürücü hatalarından kaynaklanıyor" dedi.

Aşrı hızdan ve kural ihlallerinden dolayı 100’e yakın ölüm olayı ile karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Ersoy, "Sürücülerimizi daha dikkatli olmaya varacakları yerlere daha sakin gitmelerini hayatta kalarak varmaya bir kez daha davet ediyoruz. Araç içerisinde bulunan tüm yolcuları özellikle çocuklarımızı büyüklerini bu anlamda daha etkin bir şekilde uyarmaya ve dinlenmiş sağlıklı bir şekilde yola çıkmaya davet ediyoruz tüm sürücülerimizi. İnşallah dönüş yolunda bu tür acı üzücü olaylarla karşılaşmayız" diye konuştu.