Bayramların vazgeçilmez hediyesi kestane şekeri

Yaklaşan Ramazan Bayramı’nda vatandaşların hem sağlık açısından hem de Bursa’yı simgesiyle tanıtmak açısından gidecekleri ziyaretlere kestane şekeri götürmesini tavsiye eden İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, bayrama sayılı günler kala yoğun bir çalışma temposuna girdiklerini söyledi. Amaçlarının Bursa’nın simgesi olan kestaneyi en kaliteli ve lezzetli şekilde tüketicilere sunmak olduğunu belirten Akgün, "Bursa halkı çikolata, akide şekeri yerine meyve şekeri olup, Bursamızın kültürü olan kestane şekerinin bayramlarda da hediye edilmesi ve ikram edilmesini bekliyoruz. Çikolata bizim ürünümüz değil, ama kestane şekeri Bursa’nın ürünüdür. Hediyelik paketlerimizde Bursa’nın tarihi yerlerine, simgelerine yer vererek şehrimizin tanıtımına bu şekilde de katkıda bulunuyoruz. Her aileye ve kişi sayısına göre üretimimiz mümkün. 50 gramdan 10 kiloya kadar kestane şekeri paketi satışımızda bulunmaktadır" dedi.

Bursa’nın simge ürünlerinden kestane şekerinin şehrin ana caddelerinde kilosu 5 ile 10 liradan satıldığına dikkat çeken Akgün, “Bunlar müşteriyi kandırmaya yönelik satışlardır. Kestanenin ham haline baktığımız zaman 20 ile 25 liradan satılırken, kestane şekerinin kilosunu 10 liradan almak mümkün değil. Hileli ve sağlıksız koşullarda üretiliyor. Vatandaşlar görünüşüne ve tadına bakarak kestane şekeri almalılar. Normalde 25 lira olması gereken ürün 10 ile 20 lira arasında satılıyor. Bunlar çikolatalı kestane şekeri adı altında satılan içinde kestane yerine un, yağ ve diğer maddelerin bulunduğu ürünler. Tüketici bunların farkına vardı. Bildiği yerlerden şekerleme almalıdır. Bunun hazırlanması, işçiliği, şekeri ayrı bir iştir. Biz kestane şekerinde kalitemizle ön plandayız. Bizim sloganımız ‘fiyat unutulur kalite akılda kalır’ olmuştur. Kalitemizi her geçen gün yüksek tutup, farklı şekillerde kestane şekerini sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Kestanenin sağlık açısından uygun bir şekerleme olduğunu sözlerine ekleyen Akgün, “Kestane şekeri demir, fosfor, potasyum mineral maddece zengindir. Sonuçta kestane doğal bir meyvedir ve şeker ile birlikte şekerleme oluyor. Sağlık açısından uygundur. Çocukların gelişmesinde önemli rol oynar" şeklinde konuştu.