BBP Genel Başkan Yardımcısı Yelis, oyunu Bursa’da kullandı

bölgede bulunan Akıncı Türk İhsan Dikmen İlkokulunda oyunu kullandı.

Cumhur İttifakı nedeniyle AK Parti sıralarında Bursa’dan aday olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, kendi bölgesi olan Yıldırım ilçesinde Akıncı Türk İhsan Dikmen İlkokulunda oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Yelis, "Akıncı Türk İlkokulumuzda oyumuzu kullandık. İnşallah ülkemiz, insanımız tüm insanlık için hayırlı olacak sonuçları Allah nasip eder. Tüm seçmenlerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.