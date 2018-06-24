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24 Haziran 2018 17:03

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yelis, oyunu Bursa’da kullandı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ahmet Yelis, aday olduğu Bursa 2.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Yelis, oyunu Bursa’da kullandı

24 Haziran 2018 17:03

bölgede bulunan Akıncı Türk İhsan Dikmen İlkokulunda oyunu kullandı.


Cumhur İttifakı nedeniyle AK Parti sıralarında Bursa’dan aday olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, kendi bölgesi olan Yıldırım ilçesinde Akıncı Türk İhsan Dikmen İlkokulunda oyunu kullandı.


Oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan Yelis, "Akıncı Türk İlkokulumuzda oyumuzu kullandık. İnşallah ülkemiz, insanımız tüm insanlık için hayırlı olacak sonuçları Allah nasip eder. Tüm seçmenlerimize de sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.




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