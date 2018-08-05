Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Bursa teşkilatının bir otelde düzenlediği istişare toplantısına katıldı. Destici, konuşmasının başında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK’lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ile dün aynı bölgede şehit düşen Özel Harekat Polisi Recep Emre Yılmaz ve bütün şehitleri rahmetle andığını belirtti.

“İdam teklifimizi BBP olarak inşallah ekim ayında Meclis’e sunacağız”

‘Türkiye tüm terör örgütlerine karşı hem içeride hem de dışarıda topyekun mücadele veriyor’ diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu mücadele, terör örgütlerinin bu şekilde kahpe eylemleriyle karşılık buluyor ya da dışarıda ABD başta olmak üzere batılı güçlerin Türkiye’yi köşeye sıkıştırma ve birtakım yaptırımlar uygulama yönüne itiyor. Hain ve katiller için idam cezasının geri getirilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımız, ’önüme gelirse imzalarım’ dedi. BBP olarak inşallah ekim ayında teklifimizi Meclis’e sunacağız ve oradaki grupların tavrını da göreceğiz. BBP olarak milletimize verdiğimiz sözü de tutacağız, inancımızın gereğini de yerine getireceğiz. İki grup için idam istiyoruz. Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hadisesinde olduğu gibi bizzat bombayı patlatıp onların canına kasteden, onları şehit eden ya da dünkü özel harekat polisimizde olduğu gibi, bizzat kurşunu sıkıp benim askerimi, polisimi, öğretmenimi, kundaktaki bebeğimi şehit eden teröristler için idamı istiyoruz. İkincisi de küçük yaşta çocuklarımızı, kızlarımızı, kadınlarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için idam cezasının geri getirilmesini istiyoruz. ’Anayasayı değiştirecek sayımız yok’ diyebilirler. Referanduma götürelim millet ne derse onu yapalım. Bizim teklifimiz bu."

“Bu yaptırım kararı Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine yöneliktir”

Genel Başkan Destici, ABD’nin son dönemde Türkiye’ye karşı takınmış olduğu saldırgan ve çirkin tavırları kınadığını belirterek, “İki değerli bakana yönelik alınmış yaptırım kararlarını reddediyoruz. Türkiye Cumhuriyetinin ve milletin güvendiği bu bakanlar milletin geleceği için mücadele ediyor. Bu yaptırım kararı sadece o iki bakanın şahsına değildir. Bu yaptırım sadece hükümete yönelik de değildir. Cumhurbaşkanının kurmuş olduğu kabineye yönelik de değildir. Bu yaptırım kararı Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine yöneliktir. Onun için böyle algılanması ve böyle karar verilip buna göre değerlendirilmesi gerekir. Mecliste grubu bulunan HDP harici dört siyasi partinin bu konuya yönelik ortak tavrını desteklediğimizi ve bu kararın yanında olduğumuzu ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımızın dün iki bakanımıza yaptırım kararına yönelik ABD’nin iki bakanına aynı şekilde mütekabiliyet esasları çerçevesinde muamele edileceği sözlerini de doğru atılmış bir adım olarak görüyoruz. Bizim teklifimiz iki bakan değil bu kararın altında imzası olan, bu kararın mimarları olan ve Türkiye’ye yönelik tehdit açıklamalarını yapan Trump ve onun yardımcısı Mike Pence’e yönelik olmasını istiyoruz. Adalet Bakanımıza ve İçişleri Bakanımıza yönelik yaptırım kararına misilleme olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti Trump ve Mike Pence’ye yönelik yaptırım kararı almalıdır. Bildiğimiz kadarıyla Donald Trump’ın Türkiye’de epeyce mal varlığı var. Trump Towers başta olmak üzere. Bu yaptırım kararının ona yönelik olarak alınması lazım ve Türkiye’nin bu konuda asla geri adım atmaması lazım” şeklinde konuştu.