Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 14:38

Bebeğini emzirdiği sırada kazada ölen anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’da, bebeğini emzirirken meydana gelen kazada hayatını kaybeden anne ile 5 aylık oğlu, göz yaşları içinde toprağa verildi.

Bebeğini emzirdiği sırada kazada ölen anne ile oğlu son yolculuğuna uğurlandı

28 Haziran 2017 14:38


Edinilen bilgiye göre, 4 yıl önce hayatını Hümeyra Kurt ile birleştiren ve 5 aylık Yusuf Talha adında bir bebeği bulunan Serkan Kurt, ailesi ile birlikte Edirne’ye akraba ziyaretine gitti. Serkan Kurt’un (29) kullandığı otomobil, dönüşte, Bandırma-Bursa yolunun Karacabey Karasu kavşağında bir anlık dalgınlık sonucu şarampole yuvarlandı. Hümeyra Kurt (26) olay yerinde ve 5 aylık oğlu Yusuf Talha ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan Hümeyra Kurt’un annesi 52 yaşındaki Ayşe Ulusoy ile Serkan Kurt’u yaralı olarak çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldıran yaralılardan Serkan Kurt ve kayınvalidesi Ayşe Ulusoy’un ameliyata alındığı ve durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.



Annesinin cansız bedeninden süt içmeye çalıştı


Öte yandan, arka koltukta oturan anne Hümeyra Kurt’un kazanın olduğu sıralarda 5 aylık çocuğunu emzirdiği öğrenildi. Olay yerine gelen ekiplerin karşılaştığı manzara ise yürekleri burktu. Yaralılara müdahale etmek istedikleri sırada 5 aylık bebeğin annesinin cansız bedeninden süt içmeye çalıştığı belirtildi. Acil servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan bebek de kurtarılamadı.



Göz yaşları içinde son yolculuklarına uğurlandılar


Anne ve 5 aylık bebeği, Küçükbalıklı Mahallesi’nde bulunan Koşukavak Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaşar Mezarlığı’na defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:12
  • Güneş :05:30
  • Öğle :13:18
  • İkindi :17:17
  • Akşam :20:45
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!