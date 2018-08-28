Bebek bezlerinin içinden kokain çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından son 24 saat içerisinde eş zamanlı yapılan baskınlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan operasyonda beş kişi gözaltına alındı. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda lüks araç içerisinde bebek bezine gizlenmiş 50 gram kokain ele geçirilirken, 165 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.K., F.Ö. ve Y.A. adliye çıkarıldı. İki kişi hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan işlem yapıldı.