Bebek firarda: Kaybolunca geceyi ormanda tek başına geçirdi

Küçük çocuk, 80 kişilik ekibin 14 saat süren aramaları sonucu köyün 2 kilometre uzağında ormanlık alanda bitkin halde bulundu. Küçük çocuğun geceyi tek başına ormanda uyuyarak geçirdiği öğrenildi.

Olay, Bursa’nın Büyükorhan Özlüce Mahallesi’nde iftardan kısa bir süre önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Medine S, 3 yaşındaki oğlu Ali S. evinin kapısının önünde oyun oynarken köyün çıkışındaki çeşmeden su doldurmaya gitti. Su doldurup geldikten sonra oğlunu evde bulamayan anne, durumu eşine ve köylülere bildirdi. Bisikletiyle evden ayrılan 3 yaşındaki Ali S.’yi ailesi ve köylüler aramaya başladı. Köyün çıkışında bisikletine ulaşılan çocuktan saatler geçmesine rağmen haber alınamadı. Gece boyu süren arama çalışmalarına sabahın ilk saatlerinden itibaren devam edildi. Arama kurtarma ekipleri ile birlikte gece görüşlü drone ile köy ve civarı tarandı. Jandarma, BAKUT, NAK, AKUT ve İHH kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 80 kişi, ormanlık alanda yayılarak aramaya devam etti.

Ailesi ve köylüler derin nefes aldı

12 saat sonra çocuğun sesini duyan BAKUT ekipleri, Akçapınar mevkinde alanı daraltıp, Ali S.’yi köyün 2 kilometre uzağında bitkin halde buldu. Hemen olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Ailesi ve köylüler küçük çocuğun bulunmasının ardından derin bir nefes aldı.

Olayı anlatan anne Medine S., "İftar vakti eve içme suyu getirmek için evden ayrıldım. Ayrılmadan önce 3 yaşındaki oğlumun önüne yemek koydum. Gidip geldiğimde oğlum Ali’yi evde bulamadım. Anneme Ali’nin nerede olduğunu sorduğumda bisikletiyle dışarı çıktığını söyledi. Ailemle birlikte köyde oğlumu aramaya başladık. Köy içine ve tarlalara aradık. Köyün çıkışında oğlumun bisikletini bulduk ama kendisini bulamadık" dedi.

Baba Halil S. de, "Eşim oğlumun kaybolduğunu söyledikten sonra ailem ve köylülerle beraber aramaya koyulduk. Oğlumun evden bisiklet ile çıktığını öğrendik. Her yerde aradık ve köyün çıkışında bisikletini bulduk ama maalesef oğlumu bulamadık. Bisikletini bulduktan sonra artık şüphelenmeye başladım ve oğlumun kaybolduğunu anladım" diye konuştu.

Hastanede tedavi altına alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.