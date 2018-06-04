Bedia Akartürk iftarda mini konser verdi

Ünlü türkücü Bedia Akartürk de bu yıl 8’inci kez düzenlenen iftar yemeğinin sürpriz konuğu oldu.

Geleneksel iftar yemeğinde orucunu açan konuklar, bolca sohbet etme ve kaynaşma imkânı buldular. İftar yemeğinin ardından firmadan emekli olan Meliha Yılmaz’a plaketini ünlü türkücü Bedia Akartürk ve firma ortağı ve genel müdür Mümin Akgün birlikte verdiler. Plaket takdimi sonrasında ünlü türkücü Bedia Akartürk, iftar yemeğine katılanlara sürpriz yapıp mini bir konser verdi.

Yemek sonrasında kısa bir konuşma yapan Mümin Akgün, iftar yemeğinin, tedarikçileri, bayileri ve şirket çalışanları arasındaki bağları güçlendirdiğini ve kaynaşma fırsatı sunduğunu dile getirdi. Firma ortaklarından Demet Ünlü de, gösterişten uzak huzur dolu bir ortamda iftar açtıklarını ifade ederek, iftar yemeğinin çalışanların ve bayilerin firma ile daha sağlıklı ilişkiler kurmasına katkı sağladığının altını çizdi.