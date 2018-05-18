Bedia Akartürk’ten kestane şekeri üreticilerine sürpriz

Çalışanların isteğini kıramayan Akartürk, ‘Zaidem’ isimli türküyü söyledi.

Firma sahiplerinden Mümin Akgün ile sohbet edip bilgiler alan Akartürk daha sonra fabrikayı gezdi. Kadın çalışanların yoğun olduğu üretim bölümü ziyaret sırasında gördüğü ilgi karşısından oldukça duygulanan usta sanatçı çalışanların ısrarını kıramayıp ‘Zaidem’ isimli türküyü söyledi.

Üretilen kestane şekerine tam not veren Akartürk, “Çok titizlik ile hazırlanan kestane şekerini yerinde görmekten çok memnun kaldım. Tesisin güzelliği, işçilerinin rahat etmesi için verilen imkanlar tartışılmaz ve hakikatten çok güzel” dedi.