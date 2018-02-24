BEGD’de bayrak değişimi

Derneğin yeni başkanı Elif Sezgin oldu.

BEGD üyelerinin ve Bursa’da faaliyet gösteren aktif gazetecilerin yoğun ilgi gösterdiği, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı’nın da katıldığı Genel Kurul’da Elif Sezgin başkanlığındaki tek liste onaylandı. Divan başkanlığını Ahmet Emin Yılmaz’ın yaptığı Genel Kurul’da yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Elif Sezgin, Binay Kazan, Fatma Demir Altıok, Canan Güleç, Nurullah Nuri Yavuz, Evren Öztürk, Can Topaktaş, Kenan Kibar, Sercan Uslubaş. Genel kurulda ayrıca, Elif Sezgin, Binay Kazan, Fatma Demir Altıok ve Kenan Kibar da Marmara Gazeteciler Federasyonu delegeliğine getirildi.

BEGD’nin Bursa dinamikleriyle birlikte kısa zamanda kent ekonomisine katkı koyacak etkin çalışmalar yapacağını dile getiren yeni Başkan Elif Sezgin, desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti. Kurucu başkan Orhan Çelik de, yeni yönetime başarılar diledi.

Derneğin yeni yönetimi, Genel Kurul’un ardından ilk toplantısını da yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre; Başkan Yardımcısı Binay Kazan, Genel Sekreter Canan Güleç, Sayman Fatma Demir Altıok olarak belirlenirken, üyeler Nurullah Nuri Yavuz, Evren Öztürk, Can Topaktaş, Kenan Kibar ve Sercan Uslubaş olarak seçildi.