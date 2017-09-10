Beğendiğiniz kıyafetin altına korse giymekten kurtulun

Karın sarkmalarının pek çok farklı sebebi olabileceğini belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mesut Özcan, verilen aşırı kilolar, çok sık kilo alıp vermek, gebelik ve doğum sürecindeki fizyolojik değişimlerin başlıca sebepler arasında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Mesut Özcan, “Karın bölgesinde bombelik, yayvanlaşma, karın derisinde bollaşma, çatlaklar, sarkma ve de deri altında fazla yağ birikintileri gözüken kişiler bu ameliyatlar için aday kişilerdir. Genellikle bir veya birden fazla kez doğum yapmış ya da ikiz gebelik geçirmiş, gebelik esnasında aşırı kilo almış veya gebelik yaşamadığı halde aşırı kilo alıp veren bayanlarda bu saydığımız karın görüntüsü değişiklikleri çoğunlukla rastladığımız bulgulardır. Ne yazık ki bu bulgular vücudun genel görüntüsünü ve estetiğini bozarak kişide psiko-sosyal sorunların da ortaya çıkmasına sebep olmaktadır” dedi.

Karın bölgesinin alacağı nihai şekli görebilmek için kilolu hastalarda operasyon öncesi belli bir miktar kilo verilmesini talep ettiklerini de söyleyen Özcan, “Hastanın genel sağlık durumu, karın bölgesinin durumu, karındaki bombelik, deri fazlalığı, çatlakların yaygınlık derecesi, yağlanma ve sarkma gibi tespitler hekim tarafından yapılır. Hastanın başka bir sağlık problemi olup olmadığı, sigara ve başka kötü alışkanlığı bulunup bulunmadığı, sürekli kullandığı herhangi bir ilaç olup olmadığı hekim tarafından sorgulanır. Daha sonra ise istediği kıyafeti giyeceği vücuda kavuşmanın ilk adımı atılmış olur” diye konuştu.