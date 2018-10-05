Bel ağrısı cinsel isteğin baş düşmanı

Ali Şahabettinoğlu, ağrının cinsel isteğin baş düşmanlarından biri olduğunu söyledi.

Yapılan araştırmalara göre, erişkinlerin yüzde 80'inin hayatlarında en az bir kez bel ağrısı yaşadığını ifade eden uzmanlar, bu ağrıların yarısının ise ilk 2 hafta içinde geçtiğini belirtti. Bu sürede cinsellik yaşanmamasının çiftler için büyük bir sorun teşkil etmeyebileceğine değinen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, ancak bel ağrılarının geri kalan yarısında iyileşmenin 6 haftaya kadar uzadığını ve daha da kronikleşebileceğini söyledi. Şahabettinoğlu, “Cinsel ilişki bir ay ve daha uzun süre bozulduğunda çiftin cinsel yaşamında sıkıntılara yol açabiliyor. Cinsel hayat bel fıtığının etkilediği alanlardan biridir. Bu konudaki sıkıntılar da hekime anlatılmalıdır. Bel fıtığı hastalarındaki cinsel fonksiyon aksaklığının 3 temel sebebi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, primer patolojinin yol açtığı bel ağrısı ve kas spazmı, hareket kısıtlılığıdır. Bel fıtığı olan hastadaki ağrı şikayeti cinsel isteği düşürür. Ağrı cinsel isteğin baş düşmanlarından biridir. İkincisi ise ağrıyı gidermek için kullanılan bazı ilaçlar yan etki olarak isteksizliğe sebep olabilir. Son olarak üçüncü sebep ise kronik ağrıdan kaynaklanan psikolojik faktörlerin cinsel performans üzerinde olumsuz etkileridir” dedi.

Bel fıtığı hastalarının yüzde 98'inin ameliyatsız olarak tedavi edilebildiğini ifade eden Ali Şahabettinoğlu, “Sadece yüzde 2 hastada ameliyat gerekmektedir. Hastaların bel fıtığı tedavilerini olurken cinsellik ile ilgili sorularını da çekinmeden hekimlerine ifade etmeleri çok önemlidir” diye konuştu.