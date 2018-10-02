Belarus'dan Bursa'ya işbirliği çağrısı

Belarus'un İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved ve Bursa Fahri Konsolosu Aybar Uluca'yı ağırlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iki ülke arasındaki ilişkilerin arttırılması için gereken katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belarus Başkonsolosu Aleksei Shved ve Bursa Fahri Konsolosu Aybar Uluca'yı Başkanlık makamında kabul etti. Misafirlere Bursa hakkında bilgi veren Başkan Alinur Aktaş, Belarus heyetini Bursa'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. 3 milyon nüfusa sahip Bursa'da 21 tane organize sanayi bölgesi bulunduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Türkiye'nin 4. büyük şehri olan Bursa'nın tarih, turizm, kültür, sanayi ve tarım özelliklerini de taşıdığını dile getirdi. Bursa'nın gelişen iki boyutu olduğunu anlatan Başkan Aktaş, “Birincisi yüksek teknolojili sanayi, ikincisi de turizmdir. UNESCO Dünya Mirası listesinde 8 ayrı noktamız bulunuyor. Aday listesinde de İznik ilçemiz var. Son yıllarda Belarus ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştiğini görüyoruz. Gezen kurt aç kalmaz misali her zaman ilişkileri sağlam tutup ziyaretleri sürdürmeliyiz. Göreve yeni başlayan Belarus Büyükelçisi'nin de gayretleriyle Türkiye ve Belarus, Bursa ve kardeş şehir Mogilev arasındaki ilişkilerin gelişeceğine inanıyorum. Önümüzdeki süreçte elimizden gelen katkıyı koymaya hazırız” dedi.

Belarus İstanbul Başkonsolosu Aleksei Shved ise Bursa'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. İstanbul dışında ilk seyahati Bursa'ya yaptıklarını anlatan Shved, heyetle beraber Bursa'da çeşitli kesimlerle görüşmeler yapıyoruz. Bursa ile Mogilev ve Belarus arasındaki ilişkileri arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Shved, “Mogilev de Bursa gibi önemli bir tarih şehridir. Birçok ortak yönlerimiz bulunuyor. Mobilya, tekstil ve otomotiv sektöründe gelişmiş durumdayız. Bu konularda işbirliklerimizi arttırabiliriz. Bursa'nın üretici ve güçlü bir şehir olduğunu biliyoruz. İlişkilerimizi daha aktif hale getirmeliyiz” diye konuştu.

Ziyaret sonunda Başkan Aktaş tarafından Başkonsolos Aleksei Shved'e günün anısına ipek tablo hediye edildi.