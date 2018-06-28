Belçika büyükelçisi Büyükşehir’de

Başkan Alinur Aktaş, Michel Malherbe ve Sophie De Smedt’i tarihi belediye binasında kabul etti. Belçika’nın Bursa Fahri Konsolosu İbrahim Hizalan, Ticaret Temsilcisi Ezgi Ceri ve Federal Polis İrtibat Bürosu Sorumlusu Sebastien Joris’in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Başkan Aktaş, misafirlerine Bursa ile ilgili bilgiler verirken, ekonomi ve son seçimler hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bursa’nın sanayi, tarım, kültür, sanat gibi birbirinden farklı özelliklere sahip nadide şehirlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, Türkiye ile Bursa’nın artık farklı ticari görüşmeler ve fuarlara katılım stratejisi izlediğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı, yol, yeşil alan gibi asli görevlerin yanında tanıtım ve ekonomik atılımlara da ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, Türkiye’nin coğrafi konumu itibariyle stratejik bir ülke olduğunu anlattı. Genç nüfusa ve önemli değerlere sahip olan Türkiye’nin geçmiş dönemlerden kalan önemli sıkıntıları atlattığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Türkiye’nin dört bir tarafındaki ülkelerde karışıklıklar var. 30-40 senedir PKK ile uğraşıyoruz. Bunun yanında DEAŞ, PYG gibi örgütler de çıktı. Türkiye’yi yarışta geride bırakabilmek için bazı ülkeler de bu yapılara destek verdiler. Suriye’deki yangını söndürmek için Türkiye elinden geleni yapıyor. Ancak birileri yangının kendilerine de sıçrayabileceğini unutarak, sadece izlemeyi tercih ediyor. Bu tür olumsuzluklar ister istemez ülkenin istikrarını, ihracatını ve üretimini etkiledi. Ancak Türkiye, sahip olduğu imkanlarla bu tür badireleri atlatıyor ve atlatacaktır. İstikrar oldukça, sağlıklı ekonomi de hissedilecektir. Son seçimlerde halkımız kararını verdi. Daha uzlaşı içerisinde bir süreç olacağına inanıyorum. Ülkenin birliğine, bağımsızlığına ve geleceğine tehdit oluşturan, terörle bağı bulunan hiçbir kurum ve partiyi kabul etmeyiz. Avrupa ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin de daha fazla olması gerektiğine inanıyorum" dedi.

Belçika-Türkiye ilişkilerinin dostça devam ettiğini ifade eden Belçika Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe ise Belçika’nın BM Güvenlik Konseyi’ne seçilmesine destek olan Türkiye’ye teşekkür etti. Ülkesinde çok sayıda Türk nüfusu bulunduğunu hatırlatan Malherbe, Bursa’ya ‘taşıdığı misyon ve özellikleri sebebiyle’ hayranlıkla baktığını dile getirdi. Başkan Aktaş’a ülkesinin tarım ve sanayisi hakkında bilgiler veren Malherbe, ilişkilerin daha fazla gelişmesini ve Bursa ile olan münasebetlerin artırılmasını arzuladıklarını söyledi. Belçika ile Bursa arasındaki ilişkilerin çok eskiye dayandığını dile getiren Malherbe, her geçen gün artan etkileşimin devam edeceğine inandığını belirtti.