Belçika’nın hedefi Teknosab ile iş birliği

Belçika Başkonsolosu Sofidel Smart ile Fahri Konsolos Prof. Dr. İbrahim Hızalan’dan oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş adına Başkanvekili Şükrü Köse tarafından ağırlandı. Görüşmede Türkiye ile Belçika ilişkileri ile var olan ticari birliktelikler ve muhtemel yatırımlar gündeme geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şükrü Köse, ülkeler arası ziyaretlerin mevcut ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti. Türkiye ile Belçika arasında tarihten gelen güçlü bir birliktelik olduğunu, 1960’lı yıllarda bölgeye göç eden Türk nüfusun önemli bölümünün şu anda her alanda Belçika’ya katkı sağladığını ifade eden Köse, hükümetler arası oluşturulan alt yapı çerçevesinde gerçekleştirilen iş birliği ziyaretlerinin ülkeler arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini vurguladı. Merkezi hükümetlerin çalışmasının yanında mahalli idarelerin de sürece dahil olmasının duruma farklı bir boyut kattığını belirten Köse, “Ziyaretinizin iki ülke arasında dostluk ve barışa, ilişkilerin güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu ziyaretler ne kadar sık olursa ilişkiler de o derece kuvvetlenir. Ticaret boyutunu mutlaka güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Belçika Başkonsolosu Sofidel Smart ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı göreve seçilmesi sebebiyle kutladı. Bursa’yı önemli gördüklerini ve 1862’de başlayan ticari ilişkileri son 5 yılda hızlandırmak suretiyle artırmaya çalıştıklarını kaydeden Smart, 2015 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Belçika’yı ziyaret etmesinin ve bu ziyarette yapılan anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilerde dönüm noktası olduğunu kaydetti. Belçika’da çok önemli bir Türk popülasyonunun bulunduğunu, 220 bin civarında Türk kökenli Belçikalının ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Smart, Bursa’da özellikle Teknosab bölgesi ve yüksek teknolojili ürünlerle ilgilendiklerini anlattı.