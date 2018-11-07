Belediye başkanı gibi muhtar

Bursa'nın Mudanya ilçesinin kırsal mahallerinden Göynüklü hızla gelişiyor.

Göynüklü Muhtarı Turgay Demirci, mahallenin ihtiyaçlarını giderebilmek için gecesini gündüzüne katıyor. Muhtar Demirci son olarak ziraî su deposunun Bursa Büyükşehir Belediyesi Göletler Müdürlüğü tarafından yapılarak hizmete açılmasını sağladı. Demirci, “Mahallemizdeki çiftçilerin ziraî su ihtiyaçlarını karşılamak üzere mezarlık mevkiinde 110 tonluk su deposu inşaatına başladık. Depomuza yüz metrelik bir hat çekip kod farkını ortadan kaldırıp vana vasıtasıyla çiftçilerimiz arazilerini hiçbir ücret ödemeden sulayabilecek. Çiftçilere sulama deposuyla bereketli mahsuller diliyorum” dedi.

Bu arada M. Zeki Yazıcı Okulu Müdürü Köksal Kaleli'nin desteği, okul aile birliği ve iş adamı Tacettin Yazıcı'nın katkısıyla Göynüklü Mahallesi'ne anaokulu kazandırıldı. 4-5 yaş grubu minikler anaokulunda eğitim görüyor. Göynüklü İlk ve Ortaokulu'nun yanında 2 öğretmenin görev yaptığı anaokulu 2 derslikli. Bir mutfak, hol ve tuvaletler bulunan binada 24 minik öğrenci eğitim görüyor.