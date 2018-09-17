Belediye çalışanları daha sağlıklı gülümseyecek

Nilüfer Belediyesi ile Klinik Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği arasında indirim protokolü imzalandı. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Yalçın Işıkyıldız ile Klinik Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği adına Sevcan Paşaoğlu'nun imzaladığı protokol dahilinde Nilüfer Belediyesi çalışanları ve birinci derece yakınları, özel indirimlerden faydalanabilecek.

Nilüfer Belediyesi personel kartının ibraz edilmesi hâlinde çalışanlar ve yakınları, genel diş hekimliği tedavilerinde yüzde 15, estetik diş hekimliği uygulamalarında ve implant uygulamalarında da yüzde 10 tenzilattan faydalanabilecek.