Belediye çalışanlarına indirimli sağlık hizmeti

Belediye çalışanları ve birinci derece yakınları, yüzde 15 ile 65 arasında değişen indirimlerden faydalanabilecek.

Çalışanlarının indirimden faydalanabilmesi için sağlıktan gıdaya, eğitimden spora farklı sektörlerdeki kurumlarla anlaşmalar yapan Nilüfer Belediyesi, son olarak Medicana Bursa Hastanesi ile indirim protokolü imzaladı. Halk Evi’nde gerçekleşen imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı ile Başhekim Dr. Neşe Tunalı katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Necip Kozalı’nın imza koyduğu protokolle, Nilüfer Belediyesi çalışanları ve birinci derece yakınları, ayaklı ve yatarak yapılan tedavi ve operasyonlardan doğuma, göz, kardiyoloji, diyetisyen, diş muayenelerinden check-up ve psikologa kadar birçok sağlık hizmetinde, yüzde 15 ile yüzde 65 arasında değişen indirimlerden faydalanabilecek.

İş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, Dr. Necip Kozalı ve hastane çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Bozbey, çalışanların kaliteli hizmeti indirimli alabilmesi için yapılan anlaşmaların devam edeceğini de ifade etti.