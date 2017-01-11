Belediye ekipleri kaldırım ve yollardaki buzları temizledi

Gürsu Belediyesi, kar yağışının ardından vatandaşların yoğun olarak kullandıkları güzergahlardaki kaldırım ve yolları temizledi.

Gürsu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçe merkezindeki cadde ve yollardan başlatılan kar temizleme çalışmalarına ilçe genelinde devam ediliyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Sert kış koşullarına hazırlıklı olan ekiplerimiz, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı kaldırım ve yollarda buzlanmalara karşı önlemler alınıyor. Bunun yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da acil müdahale konusunda bütün imkanlarımız dahilinde hizmet vermekteyiz" dedi.