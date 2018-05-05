Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 12:32

Belediye meydanı bayrama hazır

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydan düzenleme çalışmaları hızlandı.

Belediye meydanı bayrama hazır

05 Mayıs 2018 12:32


Büyükşehir Belediyesi Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından yapılan meydan düzenleme çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Çelik, bayrama kadar çalışmaların tamamlanacağını belirtti. Çelik, “Hükümet konağı, saat kulesi ve belediye meydanında çalışmalar sür’atle devam ediyor. Osmanlı’nın ilk başkenti olan ilçemize yakışır bir proje olacak. Yerler granit olacak ve araç trafiğine kapatılacak. Ancak araçların geçmesi için yine granitten ayrı bir yol yapılacak. Ancak araçlar bu meydana park yapamayacak. Yürüyüş yolu, araç giriş çıkışları için bir yol ve ışıklandırmaları ile tamamen bitecek ve bayramda vatandaşın kullanımına açılacak. Ayrıca güzel bir ağaçlandırma da yapılacak” dedi.


Çelik, “Projenin devamında İstiklal Caddesi, arasta içi ve ayakkabıcılar aralığında da çalışmalar yapılacak. Bu bölgeleri de kapalı çarşı gibi yapacağız. Öyle gelişi güzel tenteler olmayacak artık. Bu çalışmalar da bayramdan sonra devam edecek. Hepsi tamamlandığında gerçekten ilçemize yakışır bir hale gelecek. Bu bölgedeki esnafımız yıllardan bu yana çile çekiyor. Ancak çektikleri çileye değecek güzellikte bir çalışma olacak” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
21
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç