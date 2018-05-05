Belediye meydanı bayrama hazır

Büyükşehir Belediyesi Tarihi ve Kültürel Miras Şube Müdürlüğü tarafından yapılan meydan düzenleme çalışmaları bayrama kadar tamamlanacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Çelik, bayrama kadar çalışmaların tamamlanacağını belirtti. Çelik, “Hükümet konağı, saat kulesi ve belediye meydanında çalışmalar sür’atle devam ediyor. Osmanlı’nın ilk başkenti olan ilçemize yakışır bir proje olacak. Yerler granit olacak ve araç trafiğine kapatılacak. Ancak araçların geçmesi için yine granitten ayrı bir yol yapılacak. Ancak araçlar bu meydana park yapamayacak. Yürüyüş yolu, araç giriş çıkışları için bir yol ve ışıklandırmaları ile tamamen bitecek ve bayramda vatandaşın kullanımına açılacak. Ayrıca güzel bir ağaçlandırma da yapılacak” dedi.

Çelik, “Projenin devamında İstiklal Caddesi, arasta içi ve ayakkabıcılar aralığında da çalışmalar yapılacak. Bu bölgeleri de kapalı çarşı gibi yapacağız. Öyle gelişi güzel tenteler olmayacak artık. Bu çalışmalar da bayramdan sonra devam edecek. Hepsi tamamlandığında gerçekten ilçemize yakışır bir hale gelecek. Bu bölgedeki esnafımız yıllardan bu yana çile çekiyor. Ancak çektikleri çileye değecek güzellikte bir çalışma olacak” diye konuştu.