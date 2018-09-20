Osmangazi Belediyesi, hizmet içi eğitim seminerleri çerçevesinde belediye personeline ‘bağımlılıkla mücadele eğitimi' verdi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi' Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Yeşilay Cemiyeti arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştirilen eğitime bütün belediye personeli iştirak etti. İki gün süren eğitimde, Uzman Psikolog Özgün Baştürk Kahveci ve Sosyal Hizmet Uzmanı Arzu Akman, belediye çalışanlarına madde bağımlılığının ne olduğu, bağımlılara yaklaşım, koruyucu ve önleyici çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Personele yönelik eğitimlerin yıl boyunca sürdüğünü ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ‘‘Osmangazi Belediyesi olarak klasik ve rutin hizmetlerin dışında sosyal ve kültürel alanda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen eğitimlere katılan çalışanlarımız, iki gün boyunca çocuklarımızda ergenlik döneminin riskli davranışları, madde bağımlılığına götüren risk faktörleri, anne babaların koruyucu ve önleyici davranışları konularında uzmanlar tarafından bilgilendirildi. Daha modern ve yaşanabilir bir Osmangazi için birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın eğitimleri bundan sonra da düzenli şekilde sürdürülecek'' dedi.