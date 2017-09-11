Diğer
Kategoriler
11 Eylül 2017 17:28

Belediye personeline hizmet içi eğitim

Karacabey Belediyesi personeline hizmet içi eğitim semineri verildi.

Belediye personeline hizmet içi eğitim

11 Eylül 2017 17:28


Verimliliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi hedefiyle düzenlenen hizmet içi eğitimler devam ediyor. İş Sağlığı, İş Güvenliği Kanunu’nda yer alan ‘Acil Durum Eylem Planı’nda görevli personel için ‘ilk yardım’ ‘yangın söndürme’, ‘temel afet bilinci’ ile ‘sivil savunma ve acil durum tahliye’ eğitimleri verildi. Verimli geçen eğitimlerin ardından başarı sertifikaları, törenle Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından teslim edildi.


Başkan Ali Özkan, modern yönetim felsefesinin gerektirdiği bu eğitimlerin devam edeceğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç