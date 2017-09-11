Belediye personeline hizmet içi eğitim

Verimliliğinin artırılması ve hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi hedefiyle düzenlenen hizmet içi eğitimler devam ediyor. İş Sağlığı, İş Güvenliği Kanunu’nda yer alan ‘Acil Durum Eylem Planı’nda görevli personel için ‘ilk yardım’ ‘yangın söndürme’, ‘temel afet bilinci’ ile ‘sivil savunma ve acil durum tahliye’ eğitimleri verildi. Verimli geçen eğitimlerin ardından başarı sertifikaları, törenle Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından teslim edildi.

Başkan Ali Özkan, modern yönetim felsefesinin gerektirdiği bu eğitimlerin devam edeceğini belirtti.