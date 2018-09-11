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Belediye personeline ilk yardım eğitimi

Osmangazi Belediyesi, personele yönelik düzenlediği temel ilk yardım eğitimi ile sertifikalı ilk yardım uzmanları yetiştiriyor.


Yatırım projelerinin yanı sıra geliştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettiren Osmangazi Belediyesi, iş yerlerinde bulundurulması zorunlu olan ilk yardımcı personelin yetiştirilmesi için bünyesinde çalışan 32 personele ilk yardım eğitimi verdi. Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda daha önce temel ilk yardım eğitimini alan personel, bir günlük güncelleme eğitimi ile bilgilerini tazeledi. Kızılay Bursa Şubesi İlk Yardım Eğitim Merkezi'nden Zuhal Özer ve Erdinç Dinç, herhangi bir kazada ya da hayatın tehlikeye düştüğü durumda sağlık görevlileri gelene kadar tıbbî yardım sağlama konusunda belediye personeline eğitim verdi. Kalp masajı, solunum sağlanması, hava yolu tıkanıklığının giderilmesi, kanama ve yaralanma, şok anında, yanık, donma, kırık, zehirlenme, şuur kaybı gibi konularda bilgiler alan belediye personeline eğitim sonunda İl Sağlık Müdürlüğü'nden onaylı ilk yardım sertifikası verildi.

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