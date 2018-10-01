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Belediye personeline iş güvenliği eğitimi

Osmangazi Belediyesi personeline iş güvenliği eğitimi verildi.


Belediye personelinin iş kazalarına karşı bilgilendirilmesi maksadıyla düzenlenen eğitim programı Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. 2 gün süren eğitimlere bütün belediye personeli iştirak etti. İş güvenliği uzmanları Ömer Kahraman ve Merve Akkaya tarafından verilen eğitimlerde belediye personeline, iş sağlığı ve güvenliği, işçi ve işverenin yasal hak ve sorumluları, acil durumlarda yapılması gerekenler, yangın güvenliği, iş güvenliği ekipmanlarının tanıtılması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri, kaza yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması gibi konularda bilgiler verildi.


İş güvenliği uzmanları, belediye personeline dikkat etmeleri gereken hususlarda bilgilendirmede bulunarak, “İşinizi yaparken her zaman riskleri göz önünde bulundurun” dedi.

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