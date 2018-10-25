Belediye personeline meme kanseri semineri

Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak Medicalpark Bursa Hastanesi doktorları Prof. Dr. Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, Op. Dr. Derya Bingöl ve Uzman Klinik Psikolog Gözde Nilüfer Koçer katıldı. Prof. Dr. Kayanoğlu, kadın personele meme kanseri hakkında bilinmeyenler ve alınması gereken tedbirleri anlatılırken, Op. Dr. Bingöl de meme kanseri sonrası meme onarımları hakkında bilgiler verdi. Psikolog Koçer ise kanser sürecinde ruh sağlığı ve psikolojik destek konusunda personeli bilgilendirdi.

Türkiye'de kadınlarda görülen en sık kanserin meme kanseri olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hüseyin Ayhan Kayaoğlu, “Kadınlar kendilerini ihmâl etmemeli. Akciğerden sonra dünyada en çok görülme oranına sahip kanser türü olan göğüs kanserine her kadının yakalanma riski var. Meme kanseri yayılmadan erken tespit edilirse, hasta yüzde 90 oranla yaşama şansına sahip. Bu yüzden erken teşhis çok önemli. Erken teşhis tedavinin başarısını etkileyen çok önemli bir unsurdur. Bütün kadınların hiçbir şikâyetleri olmasa da yılda bir kez hekim muayenesinin yanında mamografi çektirmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Seminer sonunda yapılan çekiliş ile 10 personele, tercihlerine göre genel cerrahi muayenesi, meme usg ve mamografi çekimi hediye edildi.