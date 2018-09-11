Belediye projesine TANAP desteği

Mustafakemalpaşa Belediyesi, turizm potansiyelini arttırmak için Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nden (TANAP) 858 bin 652 liralık proje desteği almayı hak kazandı.

TANAP tarafından verilen destekle Mustafakemalpaşa'nın alternatif turizm potansiyeli için farklı etkinlik alanları oluşturulacak. Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP)

2. Doğrudan Hibe Çağrısı için sunduğu, ‘Muradiye Sarnıç ve Sünlük Mahalleleri Sosyal Etkinlik Merkezleri' isimli projesi kabul edildi. Mustafakemalpaşa'da yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen proje, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve TANAP yetkilileri tarafından Ankara'da imzalandı.

Proje hakkında bilgi veren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Suuçtu Şelalesi ve Tabiat Parkı bölgesinde bulunan Muradiye Sarnıç ve Sünlük mahallelerinde macera parkı, at ve binicilik merkezi, okçuluk ve dağ yürüyüşü yolu gibi farklı ihtiyaçlara yönelik sosyal etkinlik alanları oluşturulacağını, bu sayede şelale bölgesinde yerli ve yabancı turizm potansiyelini arttıracaklarını söyledi.

Mustafakemalpaşa'da doğa turizmi ve alternatif sporlara uygun destinasyonlar bulunduğunu kaydeden Başkan Sadi Kurtulan, "Maliyeti 903 bin lira olan projeye yüzde 95 oranında bir hibe sağladık. 12 ay sürecek proje ile etkinlik merkezlerinin yanı sıra bu bölgede yaşayan kadınlarımıza da ürettikleri yerel ürünlerin satışı ve pazarlanması konusunda teşvik çalışmalarımız olacak. Ayrıca yerel halkın insan kaynakları potansiyeli ve sosyal sermayesinin arttırılması için pansiyonculuk eğitimi, müşteri ilişkileri, iletişim becerileri, satış ve pazarlama eğitimleri verilecek. Hedef gruplarımızı uygun bir şekilde belirledik. Suuçtu Şelalesi'ni ziyaret edenler artık daha kaliteli, doğa ve sporla iç içe bir zaman geçirecek” dedi.