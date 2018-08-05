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05 Ağustos 2018 12:13

Belediye temizliyor, duyarsız vatandaşlar kirletiyor

Bursa’nın Uludağ eteklerinde bulunan Alacahırka Mahallesi’ne atılan moloz ve atıklar vatandaşları canından bezdirdi.

Belediye temizliyor, duyarsız vatandaşlar kirletiyor

05 Ağustos 2018 12:13


Belediyenin, doğaseverler ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek zaman zaman atılan çöp ve moloz yığınlarını topladığı bölge, duyarsız vatandaşlar tarafından eski haline döndürülüyor. Mahalle sakinleri, duyarsız vatandaşlar tarafından Alacahırka Mahallesi’nin üst taraflarına atılan inşaat ve tekstil atıkları için yetkililerin tedbir almasını istedi.


Doğa yürüyüşüne çıkan ve gittikleri güzergahtaki çöpleri toplayan bir grubun karşılaştıkları manzara her şeyi gözler önüne serdi. Lüks kamyonetiyle geldiği Alacahırka Mahallesi’ndeki ormanlık alana moloz atan bir kişi cep telefonu tarafından kaydedildi. Tüm uyarılara rağmen molozları ormanlık alana atan kişi, dönüşte boş kamyonetle görüntülendi.


Mahalle sakinleri artık çöplerle iç içe yaşamaktan bıktıklarını belirterek, "Belediye defalarca gelip temizledi. Ama artık kalıcı çare bulunmasını istiyoruz. Güvenlik kamerasıyla denetlenip gelen araçların takip edilmesi lazım. Yoksa bu pislik bitmez" diye konuştu.




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