Belediye yaşlı kadına yardım eli uzattı

Bursa'nın Karacabey Belediyesi, alzheimer hastası yaşlı kadına yardım eli uzattı.

İlçe halkına ulaşmak için evleri dolaşan ‘mobil başkan' ekipleri, Bakırköy Mahallesi'nde eşi Mustafa Yılmazlar'la birlikte yaşayan ve 4 yıldır alzheimer hastası olan Saime Yılmazlar'a (78) rast geldi. Zor şartlarda hayatını idame ettiren Yılmazlar'a hemen müdahale edildi. Karacabey Devlet Hastenesi Playatif Bakım Merkezi'ne kaldırılan Yılmazlar'ın huzurevine yerleştirileceği öğrenildi.

Alzheimer hastası olan yaşlı kadını evinde ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Mobil ekiplerimiz bütün mahallerimizi gezerek vatandaşlarımızın derdini dinliyor. Bugün de bakıma muhtaç yaşlı teyzemizi mobil ekiplerimiz görmüşler ve bize haber verdiler. Biz de İlçe Sağlık Müdürümüz Volkan Çiğdem'e ulaşarak teyzemizi yerinde gördük. Gerekli muayenesi yapıldı. Kendisini bakıma muhtaç olduğu tespit edildi. Kendisi önce Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılacak. Daha sonra huzurevine yerleştirilecek. Teyzemiz bundan sonra daha sağlıklı daha müreffeh bir ortamda hayatını idame ettirecek” ifadelerini kullandı.