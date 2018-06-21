Belediyeden kırsal mahallere hizmet

Açılışa Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Ak Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan, AK Parti Bursa milletvekili adayı Mustafa Esgin, Seyran Mahalle Muhtarı Sami Uslu, AK Parti ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Başkan Ali Özkan, “Ziraî anlamda üretimden ziyade pazarlama ön plana çıkıyor. Bizim Karacabey çiftçisi olarak üretim meselemiz yok. En kaliteli ve tonajlı bir şekilde ürünlerimizi yetiştiriyoruz. Mühim olan pazar meselesi. Bugün hizmete açtığımız kantar önem arz ediyor. Bu hizmetin Seyran Mahallesi’ne hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni hasat mevsiminin hayırlı ve bol kazançlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve beraberindekiler kantar açılışı sonrasında Karakoca Mahallesi’ne giderek burada belediye tarafından yapılan hizmetleri inceledi.