Belediyeden ücretsiz otopark hizmeti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi, Merkez Kapalı Pazar Yeri'nin üst katını ücretsiz park alanı olarak hizmete açtı.

Belediye meclisinin kasım ayı olağan toplantısında ulaşımı rahatlatarak otopark ihtiyacını karşılayacak karar alındı. Oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, Hamzabey Mahallesi'nde bulunan Merkez Kapalı Pazar Yeri'nin 2. katı, çarşamba ve perşembe hariç haftanın 5 günü 24 saat ücretsiz otopark olarak kullanılabilecek. 200 araç kapasiteli alanda esnaf ve vatandaşların talebi doğrultusunda ücretsiz otopark hizmeti verilmeye başlandı.

Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, pazaryerinin 5 bin m2'lik olan üst katının boş günlerde ücretsiz park alanı olarak değerlendirilerek bölgenin nefes alacağını söyledi.

İlçede 2009'da 13 bin olan araç sayısının son 10 yılda 40 bine ulaştığını kaydeden Sadi Kurtulan, “Otopark üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bu maksatla hem inşaatı süren yeni pazar yerimizde hem de Ziraat Bankası yanında bulunan alanda otopark çalışmalarımız sürüyor. Esnaf ve vatandaşlarımızdan gelen istekler doğrultusunda bu alanı ücretsiz otopark yaptık. Pazar kurulan günler dışında bu alan bütün vatandaşlara açık olacak” dedi.