Belediyespor’un sağlık sponsoru Medical Park

Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediyespor ve Medical Park Bursa Hastanesi yöneticileri katıldı. Bursa’nın barındırdığı güzelliklerle çok yönlü ve özellikli bir şehir olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin gurur kaynağı olan Bursaspor’un yanı sıra Büyükşehir Belediyespor’un da yüzlerce sporcuyu bünyesinde barındırdığını, gençlere katkı koymaya çalışan Bursa’nın önemli bir birimi olduğunu söyledi. Medical Park Bursa Hastanesi ile önemli anlaşmaya imza attıklarını belirten Başkan Aktaş, “Spor yapılan yerlerde sağlık problemlerinin çıkması kaçınılmaz gerçek. İmzaladığımız kapsamlı anlaşma ile 2018-2019 sezonu sağlık sponsorumuz yine Medica Park Bursa Hastanesi oldu. Voleybol, basketbol, güreş, boks, karate ve atletizmde 160 sporcumuzun tedavi masrafları Medical Park Bursa Hastanesi tarafından karşılanacak. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız protokol hayırlı olsun” dedi.

Başkan Aktaş, yaptığı açıklamada, Bursa dinamiklerini Büyükşehir Belediyespor’u desteklemeye davet etti. Büyükşehir Belediyespor’a bağlı takımların aldıkları sonuçlarla Bursaspor’un ardından şehrin gurur kaynağı olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyespor, 20’ye yakın branşı, binlerce sporcusu ve düzenlemiş olduğu yaz-kış spor okullarıyla sporun tabana yayılabilmesi için şehrin bütün noktalarına temas ediyor. Böylesine ayrı ve güzel aktiviteye katkı noktasında imkanı olan herkesi davet ediyorum” diye konuştu.

Medical Park Bursa Hastanesi’nin üç sezondur Büyükşehir Belediyespor’a sağlık sponsoru olduğunu hatırlatan Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla ise, “Büyükşehir belediye başkanımıza ve bize güvenen Büyükşehir Belediyespor yöneticilerine ‘duydukları güven nedeniyle‘ teşekkür ediyoruz. Sporun ve sporcunun yanındayız. Tabii ki ‘Allah muhtaç etmesin’ sezon boyunca yaşanabilecek en ufak sakatlanmada bile sporcularımızın yanındayız. Tüm sporcularımıza, problem yaşamadan güzel ve başarılı bir sezon diliyoruz. Verilecek her görevde Büyükşehir Belediyesi’nin ve Büyükşehir Belediyespor’un yanındayız” şeklinde konuştu.